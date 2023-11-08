إقامة صلاة الإستسقاء السبت المقبل

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المواطنين، لحضور صلاة الإستسقاء المزمع اقامتها يوم السبت القادم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

كما دعت الوزارة، عبر بيان لها، إلى التأدب بأدابها من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله أن يسقينا غيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل.

وجاء في بيان للوزارة، أنه ونظرا لتأخر سقوط الأمطار في ربوع الوطن، واحياء لسنة المصطفى الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين”.

ودعا الله تعالى: “اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل”.