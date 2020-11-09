إقامة صلاة الإستسقاء عبر كافة ولايات الوطن السبت القادم

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأئمة، عبر كافة ولايات الوطن، إلى إقامة صلاة الإستسقاء، نظرا لتأخر سقوط الأمطار.

وجاء ذلك، في تعليمة، أرسلتها الوزارة إلى مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر كافة ولايات الوطن، ومن خلالهم إلى الأئمة.

وسيتم إقامة صلاة الإستسقاء، يوم السبت 14 نوفمبر 2020، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

كما دعت الوزارة الأئمة، إلى الحديث في خطبهم وتوجيهاتهم، عن ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة الغابية.

وأشار البيان، إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس كوفيد 19، والإلتزام بها أثناء أداء صلاة الإستسقاء.