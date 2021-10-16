إقامة صلاة الإستسقاء عبر كامل ربوع الوطن

أقيمت اليوم السبت إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا، صلاة الإستسقاء، بمختلف المساجد عبر التراب الوطني.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت عن إقامة صلاة الإستسقاء اليوم السبت المصادف لـ 16 أكتوبر 2021، عبر كل ولايات الوطن.

وجاء في بيان الوزارة: “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص اقامة صلاة الاستسقاء، وعملا بسنة المصطفى، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج على المصلى فاستسقى، راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة مديرياتها عبر التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت 9 ربيع الأول 1443 هجري الموافق لـ16 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وتخصيص خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وأداب صلاة الاستسقاء”.

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