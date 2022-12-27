أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنه ستقام صلاة الإستسقاء يوم الجمعة المقبل على الساعة التاسعة صباحا. نظرا لتأخر تساقط الأمطار عبر ربوع ولايات الجزائر.

ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم الجمعة.

من جهتها، دعت مديرية الشؤون الدينية لولايتي قسنطينة وتيزي وزو المفتشين وأئمة المساجد إلى إقامة صلاة الإستسقاء نظرا لتأخر تساقط الأمطار في ربوع الوطن وحاجة الأرض الملحة للأمطار في هذا التوقيت.

وجاء في المذكرة أن الصلاة جاءت إمتثالا لقوله تعالى ” وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد” وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه إذا حلّ الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.

كما دعت المديرية الأئمة باغتنام فرصة خطبة الجمعة من أجل التضرّع بالدعاء لنزول الغيث. وأن يستغلوا أوقات الدروس والصلوات لتذكير الناس بهذه المعاني، وحثهم على التوبة والإستغفار. والصيام قبل صلاة الإستسقاء. وكذا التصدق على الفقراء والمساكين.

طالع أيضا

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تستمر الأجواء الصافية والمشمسة على الولايات الشمالية للوطن. مع ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الفصلي إلى غاية نهاية الشهر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة، ستبقى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى لتصبح صافية ومشمسة على كافة الولايات الشمالية للوطن مع بعض السحب السفلى والتي تكون بدون فعالية على المناطق الداخلية الغربية.

وكما أشارت ذات النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستكون شبه صيفية في عز فصل الشتاء. بسبب مرتفع آزوري على المناطق الشمالية يعمل كحاجز ومانع لدخول الإضطرابات الجوية وتساقط الأمطار إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري. مع تسجيل ضباب كثيف خلال الصبيحة على السواحل الوطنية والمناطق الداخلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور