إقامة صلاة الإستسقاء يوم الخميس

دعت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عين الدفلى المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم الخميس 22 رمضان 1444هـ. الموافق 13 أفريل 2023.

وحسب بيان لمديرية الشؤون الدينية لولاية عين الدفلى، فإن صلاة الإستسقاء ستكون إبتداء من الساعة العاشرة صباحا ( 10:00).

وأضاف البيان، أن إقامة صلاة الإستسقاء دجاء بسبب إمساك السماء عن المطر ونظرا لحالة الجفاف التي تشهده ولايات الوطن. وبناء على طلبات المواطنين ورغباتهم وإلحاحهم في إقامة صلاة الإستسقاء فقد تم تحديد يوم الخميس على العاشرة صباحا لإقامة الصلاة.

ودعت المديرية الأئمة إلى ضرورة اقامة صلاة الإستسقاء وان يجددوا اغتنام أوقات الدروس والصلوات. وخصوصا بين آذان المغرب والعشاء والتذكير بهذه المعاني وبأحكام وآداب صلاة الإستسقاء. ومنها التوبة والإستغفار وصلة الأرحام الصدقة على الفقراء والمساكن تحقيقا لمعاني الرحمة والتكافل الإجتماعي.

كما تدعو إلى التأدب بآدابها من التوبة والإستغفار وردّ المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير أجل، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قنَطُوا وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد﴾ الشورى (28)