إقامة صلاة الاستسقاء غدا السبت

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إقامة صلاة الإستسقاء، غدا السبت، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، عبر كافة مساجد الوطن.

وجاء في بيان للوزارة، إنه وعلى “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن. ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين من أجل إقامة صلاة الاستسقاء وعملا بسنة المصطفى. الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى. راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني. من أجل إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 28 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق لـ 30 نوفمبر 2024 ميلادي، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”.

ودعت الوزارة إلى اغتنام سانحة يوم الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء. من توبة واستغفار ورد للمظالم وصلة الأرحام والصيام والتصدق على الفقراء والمساكين. لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.