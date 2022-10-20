دعت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، لولاية عين الدفلى. في مذكرة لها، الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء هذا السبت على الساعة التاسعة صباحا.

ويأتي هذا بعد شح الأمطار الذي مس العديد من ولايات الوطن، ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة الاستسقاء. وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى”.

ومن بين أحكام وآداب صلاة الاستسقاء، هي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. إضافة إلى الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله. لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.

ويتم إقامتها بأن يصلي الإمام بالناس ركعتين في وقت يكون لا يتواجد الماء “جفاف” ولا يكون وقت الكراهة.

ويجهر في الأولى بالفاتحة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. والصلاة مثل العيد تماماً، يكّبر فيها سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية.

ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه والمصلون جميعاً يحولون أرديتهم.