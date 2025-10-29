إقامة صلاة الاستسقاء يوم 1 نوفمبر

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مراسلة لمديرياتها عبر كامل التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الاستسقاء. وهذا يوم السبت 10 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 1 نوفمبر 2025 م ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً.

وتأتي دعوة الوزارة لإقامة صلاة الاستسقاء، نظرا لتأخر سقوط الأمطار في معظم ربوع التراب الوطني.

كما جاء في ارسالية الوزارة دعوة المواطنين من أجل اغتنام أوقات الدروس والصلوات، وصلاة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء. وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء. ومنها التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. والصيام قبل صلاة الاستسقاء والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

وجاء في بيان الوزارة “إحياء لسنة المصطفى لله الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القِبلة، وقلّب رداءه”. و”صلى ركعتين. البخاري ومسلم، ودعا الله تعالى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلاً غير آجل”. [ صحيح. أبو داود وابن ماجه .

