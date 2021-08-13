إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حرائق الغابات.. وتوحيد خطبة الجمعة حول التضامن

أقيمت اليوم بعد صلاة الجمعة عبر كافة مساجد الجمهورية صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء حرائق الغابات من المدنيين والعسكريين

كما تمحورت خطبة الجمعة حول موضوع التضامن والتآزر والتضامن، ومقاطعة الفتنة والإبتعاد عنها ورصّ الصفوف بين الجزائريين لأنها واحدة وموحدة . كما تطرق الأئمة إلى ضرورة العودة إلى الله والأكثار من الدعاء والصدقات وقيام الليل. وتم تخصيص الدعاء للشهداء الذين سقطوا جراء الحرائق بالإضافة إلى أفراد الجيش الوطني وأن يتقبلهم الله من الشهداء.

وكانت وزارة الشؤون الدينة والاوقاف قد دعت إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء من المواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي. الذين وافتهم المنية في حرائق الغابات الأخيرة. حيث جاء القرار جاء بعد الفاجعة التي ألمت بالجزائر جراء الحرائق المهولة التي ادت إلى ازهاق الأرواح والانفس وإتلاف مقدرات الأمة.

ودعت الوزارة، إلى الإبتهال إلى الله واللجوء إليه بالدعاء لهم والمغفرة والرحمة. ولذويهم بالصبر والسلوان، وان ينزل علينا غيثا ينطفئ به اللهب وان يجعله بردا وسلاما على البلاد والعباد