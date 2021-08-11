إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حرائق الغابات بعد صلاة الجمعة

اعلنت وزارة الشؤون الدينة والاوقاف أنه ستقام صلاة الغائب على أرواح الشهداء من المواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي. الذين وافتهم المنية في حرائق الغابات الأخيرة وذلك بعد صلاة الجمعة

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء بعد الفاجعة التي ألمت بالجزائر جراء الحرائق المهولة التي ادت إلى ازهاق الأرواح والانفس وإتلاف مقدرات الأمة.

ودعت الوزارة، إلى الإبتهال إلى الله واللجوء إليه بالدعاء لهم والمغفرة والرحمة. ولذويهم بالصبر والسلوان، وان ينزل علينا غيثا ينطفئ به اللهب وان يجعله بردا وسلاما على البلاد والعباد