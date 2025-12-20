إقامة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات !

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” باتريس موتسيبي، عشية انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا، عن قرارات جديدة تخص أغلى المنافسات في القارة السمراء.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بالمغرب، قبل 24 ساعة من “كان 2025”. أكد الجنوب إفريقي: “إطلاق بطولة دوري الأمم الإفريقي بالشراكة مع “الفيفا”.

مشيرا في المقابل، إلى أن تقرر تنظيم كأس أمم إفريقيا مرة كل أربع سنوات. عكس ما هو معمول به حاليا، بتنظيمها كل سنتين.

كما أعلن رئيس “الكاف” رفع الجائزة المالية لبطل أمم إفريقيا من 8 إلى 10 ملايين دولار.

