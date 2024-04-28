إقبال بالمئات على حج VIP والتكلفة بـ240 مليون

وصلت تكلفة حج من صنف “vip” إلى ما يربو عن مائتي مليون سنتيم لموسم 2024، نظير الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية لهذه الفئة من الحجاج ومن ضمنها المشاعر.

كشف الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار على لسان رئيسه مولود يوبي في تصريح أدلى به لـ”النهار أنلاين” اليوم الأحد، عن تسجيل إقبال كبير على أداء فريضة الحج لموسم 2024، من صنف المتميز أو “vip”وأكد على أن إجمالي تكلفة هذا الصنف تتراوح بين 160 و240 مليون سنتيم، يتمكن صاحبها من المبيت في فندق من خمس نجوم لفترات تتراوح بين اثنى عشر وخمسة عشر يوما، والاستفادة من مختلف الخدمات الراقية بما فيها المشاعر “سجلنا إقبال كبير بالمئات من طرف المواطنين الجزائريين الراغبين في أداء فريضة الحج من صنف المتميز لموسم 2024 والحجوزات انتهت قبل أن تنطلق تلك المتعلقة بالحج العادي الذي عرف هذه المرة تنظيما محكما وغير مسبوق من قبل وزارة الحج السعودية، التي أطلقت مايعرف ببطاقة الحج الالكترونية لاستعمالها أثناء دخول المطارات أو ركوب الحافلات وغيرها من الخدمات الأخرى والتي تسهل من معرفة مسار الحج طيلة مراحل أداء الفريضة.

وأثنى رئيس الاتحاد على مختلف الخدمات التي قدمتها السلطات السعودية لفائدة الحجيج هذه السنة، والتي ساهمت وبشكل كبير في التخفيف من حالات الضغط التي كنا نشهدها في المواسم السابقة، بعد تسلميها لتأشيرات الحج بشهر قبل استقبال أولى الرحلات الجوية “حتى توقيت الرحلات تم تحديده بصفة محكمة” يقول محدثنا.

إلى ذلك، حذر مولود يوبي المواطنين الحائزين على تأشيرات سعودية سياحية من استغلالها بغرض أداء فريضة الحج “هناك محتالون يحاولون التحايل على مواطنين جزائريين بإيهامهم امكانية أداء فريضة الحج بتأشيرة سياحية من أجل سلب أموالهم”.