إقبال رهيب من “الشناوة” على تذاكر مباراة مولودية الجزائر ومولودية البيض

شهدت عملية بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر، ومولودية البيض، اليوم الخميس، إقبالا رهيبا من أنصار العميد.

وسجل أنصار مولودية الجزائر، تواجدهم بمحيط ملعب “عمر حمادي”، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الخميس، لشراء تذاكر هذه المباراة.

ونفذت جميع تذاكر هذه المباراة في وقت قياسي، نظرا للاقبال الكبير لأنصار المولودية الراغبين في حضور هذه المباراة.

ويأتي هذا بعد خوض مولودية الجزائر، أول مباراتين لها في الموسم الجاري، بدون جمهور، بسبب العقوبة التي كانت مفروضة على الفريق.

يذكر أن مولودية الجزائر، تستقبل مولودية البيض، هذا السبت، بملعب الدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من البطولة المحترفة.