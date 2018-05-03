إقبال ضعيف على تذاكر مولودية الجزائر – الحسني الجديدي

أقبلت جماهير نادي مولودية الجزائر، صبيحة اليوم، بشكل مُحتشم على تذاكر المواجهة المُرتقبة غدا الجمعة أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وشهدت أكشاك ملعب “5 جويلية” الأولمبي تواجدا مُتواضعا لـ”الشناوة”، وهذا في انتظار تحرك الأمور بشكل أكبر في الساعات القليلة القادمة.

ويستقبل “العميد” نظيره المغربي في إطار الجولة الأولى من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، في موعد مهم لأشبال “بيرنار كازوني”.

ويبحث زملاء، عبد الرحمن حشود عن العودة للواجهة من البوابة القارية بعدما ضيعوا جميع أهدافهم المحلية في الأسابيع القليلة الماضية.