إقبال على عمرة عطلة الشتاء وسعر التذكرة بـ11.5 مليون

استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها باتجاه البقاع المقدسة من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من أداء مناسك العمرة خلال شهر ديسمبر الجاري، بأسعار معقولة.

وتتراوح أسعار رحلات العمرة خلال ديسمبر بين 105 آلاف دينار و110 آلاف دينار، وهي أسعار منخفضة مقارنة بتلك المتداولة لدى شركات الطيران الأجنبية.

وكشف مولود يوبي، رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسعار، عن تسجيل إقبال رهيب من طرف المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة خاصة خلال عطلة الشتاء، بسعر للتذكرة يصل إلى 11 مليون و500 ألف سنتيم فيما يقدر سعر الرحلة قبل هذه الفترة وبعدها بـ10 ملايين وخمسمائة ألف سنتيم.

ويأتي هذا الإقبال، حسب المتحدث، في الحديث الذي خص به “النهار أونلاين”، بعد مضاعفة عدد الرحلات الجوية من مطارات الجزائر باتجاه مطارات السعودية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس تبون قد وجه تعليمات بمضاعفة الرحلات بعد سلسلة من المراسلات بعث بها الإتحاد إلى وزارة النقل. لتبرمج شركة الجوية الجزائرية رحلات يومية بداية من الأسبوع القادم، بعدما كان معدل الرحلات محددا بثلاثة في الشهر، خلال نوفمبر الماضي.

وثمن يوبي، قرار السلطات برفع عدد الرحلات كون ذلك يحفظ كرامة المواطن الجزائري الذي استنزفت شركات الطيران الأجنبي جيبه، بأسعار مبالغ فيها مستغلة غياب شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الساحة.

وقال المتحدث إن “غياب الشريك الوطني كان له انعكاسا سلبيا على المواطن الجزائري والوكالات السياحية وكذا الجوية الجزائرية”. مضيفا أن “الوضع تغير بعد تعيين الوزير الجديد وتعيين مدير جديد للوكالة الوطنية للطيران المدني حمزة بن حمودة اللذين استجابا لطلباتهم، ونفذا أوامر الرئيس برفع عدد الرحلات الجوية لفائدة المعتمرين”.

واعتمدت شركات الطيران الأجنبية في تنظيم رحلات العمرة لفائدة الجزائريين أسعارا مرتفعة وصلت إلى 15 مليون سنتيم.