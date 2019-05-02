إقبال كبير على الأبواب المفتوحة حول سلاح الدرك الوطني بتمنراست

شهدت الأبواب المفتوحة، حول سلاح الدرك الوطني، اليوم الخميس، بتمنراست إقبالا كبيرا للجمهور خاصة الشباب.

ونظمت هذه الأبواب المفتوحة، للإطلاع على مختلف المهام والنشاطات التي يقوم بها هذا الجهاز للحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته.

وتهدف هذه التظاهرة الإعلامية، حسب”واج”، إلى تقوية وتعزيز علاقات الإتصال والثقة بين المواطن و مؤسسة الدرك الوطني.

وذلك من خلال تعريف الجمهور بمختلف نشاطات المؤسسة، والمهام المنوطة بها.

كما تعتبر هذه المنافسة، فرصة حقيقية للتعريف بالإمكانيات والوسائل المستعملة في الميدان، وفرصة أيضا لإستقطاب أفضل الموارد البشرية، حسب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست، بوسهلة محمد.

وتتواصل هذه الأبواب المفتوحة، التي إنطلقت اليوم الخميس، على مدار يومين وذلك بدار الثقافة بتمنراست.

واستحسن زوار المعرض، تنظيم هذه الأبواب المفتوحة التي تعزز انفتاح جهاز الدرك الوطني على المجتمع.