إقبال كبير على الأبواب المفتوحة للدرك الوطني ببومرداس

تعرف فعاليات الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني بدر الثقافة رشيد ميموني بمدينة بومرداس إقبال وحضور مميز للجمهور العريض.

خاصة منهم الطلبة وتلاميذ المدارس اللذين اجتازوا مؤخرا شهادة البكالوريا.

وتتضمن هذه الأبواب التي تختتم مساء اليوم إقامة عدة معارض بالصور والإحصائيات لمختلف إنجازات عناصر الدرك الوطني.

وأجنحة متنوعة أخرى تضم عروضا لمختلف الآلات والأدوات التي يستعين بها عناصر الدرك الوطني في إنجاز مختلف مهامهم اليومية.

كما تقوم أجنحة عرض أخرى بإبراز مختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي زودت بها مختلف وحدات الدرك الوطني في السنوات الأخيرة.

لإعانتها في المحاربة الفعالة للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها كالمخدرات و الإرهاب.

وجرائم الإعلام الآلي والانترنت وأجهزة القيام بتحاليل الحمض النووي واكتشاف النقود المزورة.