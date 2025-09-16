إقبال كبير على الجناح الجزائري في صالون الصناعات الغذائية بموسكو

افتُتحت اليوم الثلاثاء، بمركز “إكسبو سنتر” بالعاصمة الروسية موسكو، فعاليات الصالون الدولي الرابع والثلاثين للصناعات الغذائية والمشروبات (WorldFood Moscow 2025).

وحظي الجناح الجزائري منذ الساعات الأولى باهتمام كبير من الزوار والمهنيين، للتعرف على المنتجات الجزائرية. حيث أبدوا إعجابهم بجودتها وتنوعها وأسعارها التنافسية.

وتشارك الجزائر في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بـ15 مؤسسة اقتصادية وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية. على مساحة عرض مدروسة لإبراز القدرات التنافسية للمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.

وأكد الإقبال الواسع على الجناح الجزائري على المكانة المتنامية للمنتوج الوطني. وقدرته على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين الدوليين. في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.