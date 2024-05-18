إقبال كبير على جناح الجزائر بمهرجان كان السنمائي

عرف جناح الجزائر بمهرجان كان السنمائي الدولي، إقبالا كبيرا، من طرف مخرجين ومنتجين من مختلف دول العالم.

ويمكن المهرجان من التعرف عن المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها بلدنا في تصوير الأفلام.

كما يمكن البرنامج المسطر من قبل وزارة التقافة والفنون، صنّاع السينما عبر العالم، من التعرف عن السياسة الجديدة المنتهجة من قبل الوزارة، في سبيل تطوير الإنتاج السينمائي في الجزائر.

وتشهد الدورة 77 لفعاليات مهرجان كان السينمائية المستمرة حتى 25 ماي الجاري، مشاركة 8 أفلام عربية في المسابقة الرسمية للمهرجان.

بالإضافةً إلى الفيلم الفلسطيني “إلى أرض مجهول” المشارك في فئة “أسبوع المخرجين”.