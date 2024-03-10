إقبال كبير للمواطنين على “أسواق الرحمة” عشية رمضان

تعرف الأسواق الجوارية أو أسواق الرحمة المنصبة على مستوى كل المقاطعات الإدارية بإقليم ولاية الجزائر، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، عشية الشهر الفضيل.

حيث تتوفر هذه الأسواق اللمنصبة على مستوى الولاية والمقدر عددها بـ 21 سوقا جواريا بكل المقاطعات الإدارية الـ 14. على السلع والمواد الواسعة الاستهلاك، وبأسعار معقولة، ما دفع المواطن الجزائري إلى اللجوء إليها. لإقتناء كل ما يحتاجه عشية حلول شهر الرحمة والغفران.

جدير بالذكر أن الأسواق الجوارية أوي ما يعرف بـ “أسواق الرحمة”، عرفت هذه السنة تنوع في المنتوجات المعروضة. على الموطنين عكس السنوات الفارطة، ما جعل الجزائريون يكونون أكثر إقبالا عليها.

وبخصوص أماكن تنصيب هذه الأسواق الجوارية، فقد عملت مصالح ولاية الجزائر، على تنصيب هذه الأسواق بالساحات العمومية. لما تتميز به من حركية كبيرة ووفرة وتنوع في السلع المعروضة، كونها تربط المستهلك بصاحب المنتج أو بائع الجملة مباشرة. ناهيك عن الأسعار المعقولة والتنافسية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتهدف لتقليص الأعباء المالية على العائلات. مع ضمان الظروف الملائمة والسهر على الرقابة الدائمة مع توفير أحسن الخدمات للمستهلك.

والجدول المبين أدناه يوضح أماكن تنصيب هذه الأسواق عبر المقاطعات الادارية الـ 14.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور