إقبال كبير للمواطنين على مراكز الإقتراع.. والشباب يصنع الحدث

أدلى الجزائريون صبيحة اليوم، بمختلف ولايات الوطن بأصواتهم لإختيار رئيس للجزائر.

وقال عدد من المواطنين بولاية تيارت، أن الإنتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كبيرا هذه المرة مقارنة بالإستحقاقات السابقة

أمّا غليزان، فالإقبال الكبير كان للشباب في أجواء يعمها أمل كبير في الرئيس القادم لإخراج البلاد من الأزمة.

من جهتم مواطنو البليدة، أعربوا عن أملهم في مرور الإنتخابات بسلام للرد على المتربصين بالوطن.

وأدى سكان الوادي واجبهم الإنتخابي ، وسط أجواء هادئة ، مع تمنيهم الخير للبلاد.

وخرج الشباب بولايات الجنوب تمنراست، أدرار، تندوف في صورة تُثبت وعيهم بأداء واجبهم الوطني، مؤكدين أنّ مصلحة الوطن قبل كل شيء.

أمّا سكان الجلفة، أدلوا بأصواتهم الإنتخابية صبيحة اليوم، في صورة تعكس وعيهم بالمخاطر التي تتربص الجزائر.

لتكون الأجواء في سور الغزلان بالبويرة، جد هادئة، ما يعكس نضج المواطنين واقتناعهم بإخراج البلاد من الازمة.

أمّا مواطنو سكيكدة، فكانوا في الموعد صبيحة اليوم، وأدلوا بأصواتهم الإنتخابية.

من جانبهم، سكان المدية، كانوا في الموعد صبيحة اليوم ، وأدلوا بأصواتهم في جو يسوده الهدوء والطمأنينة.