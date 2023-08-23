إقبال لافت على الجناح الجزائري المنظم على هامش القمة الـ 15 لمنتدى “بريكس”

أفادت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن الجناح الجزائري المنظم من طرفها بجنوب إفريقيا، في إطار القمة الـ 15 لمجموعة “بريكس”، يشهد توافدا ملحوظا من طرف الزوار.

وتشرف مؤسسة “تصدير” (فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير-صافكس). على الجناح الجزائري الذي يعتبر شباكا وحيدا يجمع ممثلين عن عدة هيئات وهي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس). الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والمسرع العمومي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا فونتور”، حسب بيان الوزارة.

كما يعد معرض “بريكس” الذي ينظم في إطار قمة هذا التكتل (من 22 إلى 24 أوت 2023). بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من طرف شركات ومؤسسات من الدول الأعضاء (روسيا، الصين، الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا). بالإضافة إلى شركات من الدول المدعوة لاسيما الافريقية منها.

يشار أن دولة جنوب إفريقيا التي تتولى هذا العام رئاسة التكتل. تستضيف فعاليات قمة “البريكس” ال15 في جوهانسبورغ. ابتداء من يوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس تحت شعار “بريكس وأفريقيا : شراكة من أجل النمو المتسارع بشكل متبادل والتنمية المستدامة, والتعددية الشاملة”.

ويشارك وزير المالية، لعزيز فايد، في منتدى “بريكس أوتريتش بلاص”. المنظم في إطار الدورة ال15 لقمة ”البريكس”، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

حيث تعتبر مجموعة “بريكس” تكتلا تأسس في 2009 ويضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. التي تمثل أبرز الاقتصاديات الناشئة في العالم. وتمثل المجموعة الان 32 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي و42 بالمائة من سكان العالم.