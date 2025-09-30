إقبال ملحوظ على الجناح الجزائري بمعرض “فروت أتراكشن” بمدريد

يعرف الجناح الجزائري في الطبعة 17 للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة “فروت أتراكشن” التي افتتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاسبانية مدريد، إقبالا ملحوظا للمهنيين والجمهور العريض.

أوضح بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تسجل “حضورا مميزا” في هذا الموعد الاقتصادي الدولي المقام بمشاركة أزيد 1800 عارض من 60 دولة، من خلال وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. التي تشرف على الجناح الوطني الذي يضم 17 مؤسسة ومصدرا وطنيا متخصصا في إنتاج وتسويق الفواكه. الطازجة والمجففة والخضروات. وعلى رأسها التمور الجزائرية ذات السمعة العالمية، إلى جانب منتجات موسمية متنوعة مطابقة للمعايير الدولية.

ومنذ الساعات الأولى لافتتاح التظاهرة، “استقطب الجناح الجزائري اهتماما كبيرا واسعا من المهنيين والزوار. الذين أشادوا بجودة وتنوع المنتوج الجزائري، ما يعكس قدرته التنافسية وحضوره المتنامي في الأسواق العالمية”، تؤكد الوزارة.

وشهدت أجنحة العرض تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة جمعت المؤسسات الجزائرية المشاركة بعدد من المستوردين وممثلي شبكات التوزيع الدولية. حيث تم بحث إمكانيات إبرام شراكات تجارية، بحسب المصدر ذاته.