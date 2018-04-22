إقبال واسع على المواد الغذائية والاستهلاكيّة مع اقتراب رمضان  

تشهد الأسواق والمراكز التّجاريةوالغذائية بالعاصمة منذ بداية شهر شعبان الحالي منافسة شديدة فيما بينها.

لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية الرّمضانيةوسط إقبال واسع من المواطنين لتأمين مستلزماتهم لهذا الشهر الفضيل ، مخافة ارتفاع الأسعار.

وأكّد تجار في الأسواق التجارية بباب الزوار خلال جولة استطلاعية قامت بها “النهار أونلاين”.

أن وتيرة الطّلب على المواد الغذائية والاستهلاكية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان ارتفعت إلى عدة أضعاف مقارنة بالأيام العادية.

مشيرين الى أن متوّسط شراء الفرد لهذه المواد يرتفع قبيل وخلال شهر رمضان المبارك لمواجهة متطلباته العديدة

ورصدت “النهار أونلاين” من خلال جولة قادتها إلى الأسواق بالعاصمة منذ مطلع شهر شعبان الحالي حجم الطلب في الأسواق التجارية.

حيث بلغت ذروة الاستعدادات قبيل دخول شهر رمضان المبارك.

ويلاحظ ازدياد أعداد المواطنين الذين يرتادون الأسواق والمجمعات التجارية لتأمين مستلزماتهم من السلع الرمضانية.

المتمثلة في الاغذية والمشروبات والخضار والفواكه الجافة واللحوم والأواني المنزلية التي ارتبطت بالشهر الفضيل.

إذ لا تخلو مائدة من منتجاتها مثل: “الشوربة، ولحم الحلو, والحلويات, إضافة إلى العصائر بمختلف أنواعها.

أوضح تاجر بالسوق المغطاة ب” السوريكال” أنهم حرصوا على توفير بدائل للمنتجات الأكثر شهرة واستهلاكا في رمضان.

وتوفير سلع مماثلة لها بالجودة ومنافسة لها بالأسعار وعادة ما يفضل العديد من المواطنين التبضع وشراء مستلزمات رمضان.

في آخر عشرة أيام من شهر شعبان إذ تنشط الحركة الشرائية وتبلغ ذروتها في الخمسة أيام الأخيرة قبيل دخول شهر رمضان المبارك.

وتوقع عدد من التجار بسوق “كلوزال” قلب العاصمة استمرار وتيرة التسوّق العالية حتى الأسبوع الأول من الشهر الفضيل .

وأشار هؤلاء إلى أن من أهم الأصناف التي يكثر عليها الطلب هي السكر والزيوت، العصائر الطازجة، الفواكه.

خاصة وتزامن الصيام مع فصل حار.

وتعرف الأسواق المحليّة في الوقت الراهن استقرارا في أسعار الخضر، غير أنه يتوقّع ارتفاع طفيف لسعر بعض المواد الاستهلاكية أكثر طلبا.

في فصل الصيّام مثل اللّحوم الحمراء والبيضاء خلال الايام المقبلة والتّمور أيضا.