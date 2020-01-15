إقتحام مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة والخارجية التركية تدين الإعتداء

اقتحمت قوات الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، مقر وكالة الأناضول التركية بالعاصمة المصرية القاهرة، وتم القبض على 4 عاملين بها من بينهم تركي.

وحسب تغريدة للوكالة على موقعها بـ”تويتر”، فإن الشرطة المصرية، داهمت مكتب وكالة “الأناضول” واحتجزت 4 أشخاص من بينهم مواطن تركي.

وأضافت الوكالة، أنه تم إقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول.

وأدانت الرئاسة التركية “المماسات العدائية” للسلطات المصرية، ضد الإعلام التركي، بعد إقتحام مكتب وكالة الأناضول.

كما طالبت وزارة الخارجية التركية، بسرعة الإفراج عن المحتجزين، وأدانت ما قامت به قوات الشرطة في مصر.

وقالت الخارجية التركية: “ننتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة، بينهم مواطن تركي، على الفور”.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، استدعت الخارجية التركية، القائم بالأعمال المصري بأنقرة، على خلفية اقتحام مكتب الأناضول في القاهرة.