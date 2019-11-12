إقتراب إنقضاء آجال إستخراج السجل التجاري الإلكتروني

ذكرت مديرية التجارة بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، التجار، بإقتراب إنقضاء آجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني، والمحدد في 31 ديسمبر القادم.

ودعت ذات المصلحة، عبر بيان لها، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الحائزين على السجل التجاري الإلكتروني، بالإقتراب من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، لإستخراجه.

وأضاف البيان، أن جميع التجار مدعوون لتقديم طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية، لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري، للحصول عل الرمز الإلكتروني.

وأكد البيان، أنه وبعد إنقضاء الآجال المحددة، يصبح كل سجل غير مزود بهذا الرمز “س.ت.أ”، غير صالح، ولا يكون لحامله حق ممارسة النشاط التجاري.