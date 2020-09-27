إقتراح بتحديد موعد الدخول المدرسي بعد استفتاء أول نوفمبر

وجّهت وزارة التربية الوطنية دعوة إلى نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، من أجل التحاور والتشاور حول الدخول المدرسي .

وكذا وضع خطة صحية وبيداغوجية لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل وسط مخاوف من عودة إنتشار وباء “كورونا”.

وحسب وزارة التربية، فإن الإستشارات تنطلق اليوم على مستوى قاعة المحاضرات الكبرى بمقر الوزارة.

وسيشارك عدد من المفتشين والبيداغوجيين، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط المقترحة من أجل دراستها ونقلها للحكومة للمصادقة عليها قبل الإعلان الرسمي عن موعد الدخول المدرسي.

ومن بين الاقتراحات التي ستتم مناقشتها اليوم، وضع كل تلميذ على طاولة مستقلة، وهذا حفاظا على التباعد بين التلاميذ.

إضافة إلى تقليص عدد التلاميذ حسب عدد الطاولات التي يمكن أن تتسّع في القسم الواحد.

ومن بين الاقتراحات أيضا، تقسيم التلاميذ إلى فوجين، على أن يتم تدريسهم بالتناوب، أي أن التلميذ يدرس يوما ويرتاح يوم.

مع الحفاظ دائما على أن يكون يوم الأحد بداية الأسبوع والخميس نهايته.

ومن الاقتراحات أيضا، ضرورة ارتداء الكمامة من قبل الأساتذة والمؤطرين وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي الذي توصي به الجهات الصحية المختصة من خلال تفويج كل قسم إلى قسمين.

أما عن كيفية استدراك الدروس الضائعة من الثلاثي الثالث للسنة الماضية، فسيتم التعويل على مهارات الأساتذة لمواجهة ذلك ضمن خطة العمل بالتكييف البيداغوجي، وبعد ذلك، يتم تقييم كل هذه الإجراءات من أجل وضع استراتيجية لتنظيم الثلاثي الثاني.

من جهة أخرى، وبالنسبة للدخول المدرسي، فسيتم اقتراحه ما بعد استفتاء أول نوفمبر القادم، على أن يحدّد من طرف الجهات الرسمية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد دعت إلى ضرورة تجنيد الأمناء العامين لمديريات التربية على المستوى الوطني من أجل إنجاح الدخول المدرسي 2020 – 2021 والسهر على تطبيق كل التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية.

خاصة تلك المرتبطة بقواعد النظافة والصحة والأمن واحترامها، لا سيما وأن هذا الدخول المدرسي هام أكثر من سابقيه، ويندرج في سياق خاص يجب أن يكون في الموعد مراعاة لمصلحة الأجيال الصاعدة.