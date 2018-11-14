إقتراح بند قانوني لضمان حماية أئمة المساجد في مشروع تعديل قانون العقوبات

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن “إقتراح بند قانوني يضمن حماية أئمة المساجد.

والذي سيتم يقدمه وزير العدل حافظ الاختام على الحكومة والمتضمن “إقتراح بند قانوني يضمن حماية أئمة المساجد”

و”الذين تعرضوا خلال السنتين الأخيرتين لعدة اعتداءات أسفرت البعض منها عن حالات وفاة”.

وهذا التصريح جاء خلال إشرافه على انطلاق الاحتفالات الرسمية بالمولد النبوي الشريف من البليدة , أن “الاعتداءات التي تعرض لها الأئمة.

خلال السنتين الأخيرتين دفعت الوزارة الوصية إلى اقتراح بند قانوني يضمن الحماية لهم.

كما يتضمن هذا البند مجموعة من التعديلات التي مست فضاءات أخرى على غرار حماية المساجد والرموز الدينية.