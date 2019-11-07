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إقتراح تعديلات على 33 مادة من مشروع قانون المحروقات

الوطني
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إقتراح تعديلات على 33 مادة من مشروع قانون المحروقات
بقلم مصطفى.ق

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني اليوم، اجتماعا خصص لإعداد التقرير التكميلي عن مشروع قانون المحروقات تضمن اقتراح تعديلات جديدة.

وحسب بيان للمجلس، فقد ادرجت لجنة الشؤون الاقتصادية  التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط خلال هذا الاجتماع  الذي ترأسته رئيسة اللجنة خديجة ريغي عددا من التعديلات الشكلية والموضوعية مست 33 مادة.

وأبرز المواد التي مسها التعديل المادة 02 و21 و30 و33 و42 و43 و44 و 58 إلى جانب عدد آخر من المواد.

وحضر هذا الاجتماع إطارات من وزارة الطاقة وممثلون عن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك فضلا عن رئيسة وأعضاء اللجنة.


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