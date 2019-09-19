إقتراح نظام جبائي خاص بأصحاب المهن الحرة غير التجارية

اقترحت في المادة 2 من مشروع قانون المالية 2020 إنشاء نظام جبائي جديد يطبق على أرباح المهن الحرة غير التجارية.

ويخضع حاليا أصحاب المهن الحرة غير التجارية للأنظمة المطبقة على النشاطات التجارية أي الضريبة الجزافي والنظام الحقيقي المطبق.

ويكون النظام المقترح خاصا بالتصريح المراقب لهذه النشاطات على مستوى الإرادات المهنية التي تفوق 1.5 مليار سنتيم.

ويدخل في النظام الجبائي الجديد المهن الحرة والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة تاجر والمستثمرات المدرة للأرباح.

وأشترط في مقترح المادة، أن لا تكون أرباح أصحاب المهن المذكورين إلى صنف آخر من الأرباح.

كما جاء في المادة المقترحة تسمية الأرباح التي تخضع للنظام الجبائي الخاص بالمهن الحرة غير التجارية .

ويدخل في الأرباح الخاضعة للضريبة عائدات المؤلف التي يتقاضاها المؤلفون الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.

كما تخضع لها الأرباح التي يحققها المخترعون من رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ آو التنازل عليها.