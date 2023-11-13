إقتصاديّات الصّحة في صلب أولويّات معهد باستور في الجزائر

إمتدادا للدورات التدريبية التي أطلقتها المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة في عام 2022. بموضوع “اقتصاديّات الصحة وتطبيقها في مجال اللقاحات”، قام معهد باستور بالجزائر (IPA)مؤخرا. بتنظيم النسخة الثانيةمن “أكاديميةاقتصاديّات الصّحة” بمقرّ ملحق الوكالة بسيدي فرج،حيث تم تجسيد هذه المبادرة التعليميةبنجاح. بدعم من مختبرات فايزر فارم الجزائر.

تحت إرشاد وتوجيه خبيرين في اقتصاديات الصحة، ميلود قدار وإبراهيم فودي، كان الهدف الرئيسي لهذه الدورة التدريبيّة. هو وضع أدوات التقييم والتخطيط محلّالتنفيذ، والتي تهدف إلى إجراء التقييمات الطبية-الاقتصادية. المثلى للبرامج الصحية. كما كانت كذلك فرصةللتفكير في مصادر التمويل وأساليبه.

وقد أكّد البروفيسور فوزي درار، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. على الحاجة الملحة لإدماج مبادئ اقتصاديات الصحة في عملية صنع القرار المتعلقة بالتمويل الصحي.

من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرة وإثراء هذا التفكير الجماعي،قام معهد باستور في الجزائر في هذه المناسبة بدعوة نخبة متنوعة للمشاركة في ” أكاديمية الاقتصاد الصحي”. وكان من بين المشاركين مديرون مركزيون لوزارة الصحة، وممثلون عن مؤسسات عامة، مثل الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، ومعهد باستور في الجزائر، المركز الوطني لليقظة الدوائية، فضلا عن مديري المرافق الصحية وكذا خبراء الصحة.

للإشارة، فقد جمعت هذه السلسلة من التدريباتالهادفةوالمكثفة، جميع الجهات الفاعلة في تخطيط البرامج الصحية الوطنية وإدارتها، الإشراف عليها وكذلك تمويلها وتقييمها. تؤكد هذه المبادرة التزام معهد باستور في الجزائر بتعزيز جودة وكفاءة إدارة الموارد الصحية، لصالح المواطن الجزائري.