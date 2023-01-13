قناة النهار إقتصاد: إلى أين وصل مشروع مراجعة توجيه الدعم؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جانفي 2023 - 19:32 شارك غرِّد أرسل 70 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lk7yU اقرأ أيضا سطيف: لعدة أسباب .. تجار الجملة يفضلون عدم إدخار الأموال بالبنوك قناة النهار 26 ديسمبر بجاية: توقيف منحرفين وحجز محظورات في مداهمات أمنية مشتركة ليلة رأس السنة قناة النهار 01 جانفي "عبد الله: "بابا نحا سباطو وعطاهولي باش نروح نقرا في العاصمة وكنت نبيع الاواني قناة النهار 04 جانفي تساؤلات: تقدير دور المعلم وإحترام الوسط التربوي .. ماهو دور الأولياء قناة النهار 12 جانفي المجلس المهني للحوم الحمراء يتكبد خسائر إستيراد بعض العجول المريضة قناة النهار 02 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي.. 2000 سكن عدل في الرغاية.. "ماعندهم لا حوانت لا أمن قناة النهار 01 جانفي وزير الفلاحة: نملك مخزون من البطاطا يقدر بـ 50 ألف طن ولن تكون هناك أزمة مستقبلا قناة النهار 09 جانفي سنة 2022..القضاء على 20 إرهـ.ـابيا وحجز 48,54 طن من الكيف المعالج قناة النهار 02 جانفي بعد اختفاء الشركة المنجزة .. تأخر في إنجاز مشروع 110 مسكن تساهمي بوادي الزناتي بولاية قالمة قناة النهار 02 جانفي وزير العدل يكشف الأملاك العقّارية الضخمة التي تمّ إسترجاعها قناة النهار 27 ديسمبر