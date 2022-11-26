قناة النهار إقتصاد: الجزائر تعرض إصلاحاتها الإقتصادية.. كنموذج إفريقي ناجح بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 23:37 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/13G5K اقرأ أيضا سمية.. قصة براءة تحـ ـارب داء السكّري قناة النهار 18 نوفمبر "تخلطت بين سامية طبوش ويحيى طبيش وهي الاخيرة تغادر الستوديو بسبب كلمة "استغباء قناة النهار 24 نوفمبر مومن : السنغال في كل عام يقدر يقدم 10 لاعبين للمنتخب الأول عكس الجزائر .. مزالنا نلعبو بالشيوخة قناة النهار 21 نوفمبر يحيى طبيش يقصف الأولياء الذين يفرضون على أبنائهم أن يصبحوا مؤثرين من أجل المال قناة النهار 10 نوفمبر مفيدة عداس: التنمر يؤثر على الإنسان و لايجب السكوت عليه قناة النهار 17 نوفمبر والي وهران ينفي إشاعة إنسحاب شركة فيات ويؤكّد إلتزامها بعقد الشراكة مع الجزائر قناة النهار 08 نوفمبر تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 22 نوفمبر فتاة صغيرة محجبة في مبارة إنجلترا وأمريكا وسعودي يصلي وسط سيول جدة يشعلان مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 26 نوفمبر صريح جدا: أين يتابع الجمهور الجزائري مباريات مونديال قطر ..؟ قناة النهار 25 نوفمبر الوزير الأول يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي حول التنوع الإقتصادي قناة النهار 25 نوفمبر