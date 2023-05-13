قناة النهار إقتصاد: قطاع البناء.. الركود لا يزال يرهن عدة مجالات بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ماي 2023 - 22:25 شارك غرِّد أرسل 71 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9FLky اقرأ أيضا جزائريون: "my robot time".. برنامج كوري يأخذ بيد الأطفال إلى عالم الروبوتات قناة النهار 24 أفريل إرتفاع الإصابات بالروماتيزم..خطر يهدد الشباب و الأطفال قناة النهار 30 أفريل حجز 3113 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مخبأة داخل خزان البنزين للسيارة قناة النهار 07 ماي "وزير الري :"الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن قناة النهار 29 أفريل رئيس الجمهورية: التصدير خارج المحروقات ظل مجرد شعارا منذ سنة 1976 واليوم تم تجسيده قناة النهار 06 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي فالحلوة والمرة: وليد ونسرين..قصة حب طويلة ومليئة بالمغامرات نتاجها مولودة إسمها رزان قناة النهار 01 ماي قالمة: هكذا كانت الأسعار.. أول سوق أسبوعي للسيارات المستعملة بالولاية يدخل الخدمة قناة النهار 04 ماي وزير الريّ: الآبار تضمن 60% بالمئة من مياه الشرب ومياه البحر هو خيار إستراتيجي قناة النهار 01 ماي صريح جدا: هكذا يسعى الجزائريون للمحافظة على محيط نظيف.. قناة النهار 05 ماي