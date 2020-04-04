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إقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية لنواب حمس دعما لولاية البليدة

الوطني
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إقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية لنواب حمس دعما لولاية البليدة
بقلم النهار أونلاين

إتفق نواب حركة مجتمع السلم إقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية دعما ولاية البليدة بصفة خاصة.

وأفادت حمس، في بيان حصري تلقت النهار نسخة منه، أن الكتلة البرلمانية للحركة إجتمعت عبر تقنية التحاضر عن بعد، تحت إشراف السيد رئيس الحركة د. عبد الرزاق مقري وبحضور رئيس مجلس الشورى الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

وتم خلال الاجتماع عرض تقارير النواب عن مساهماتهم في مواجهة وباء كورونا والتعاون على المستوى الصحي والمعيشي، وحالات التنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطات مركزيا ومحليا.

وأضاف البيان أن الإجتماع خلص بنتائج من أبرزها تثمين وتدعيم قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني في الاقتطاع العام من رواتب النواب دعما وتضامنا مع بلدنا في مواجهة جائحة كورونا.

وكذا تعزيز الأداء المتميز لنوابنا في المرافقة والدعم على المستوى المحلي والتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية في ولاياتهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=800745

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