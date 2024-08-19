إقتناء الدفعة الأولى من لقاح مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إقتناء الدفعة الأولى من اللقاح ضد مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار.

وفي بيان للوزارة، أشارت إلى أن الإجراء جاء في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة لضمان الحماية الصحية للثروة الحيوانية الوطنية. حيث قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باقتناء الدفعة الأولى من اللقاح ضد مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار. وسيتم الشروع في عملية تلقيح القطيع ابتداء من الإثنين 19 أوت 2024.

كما أضافت أنه تم تجنيد المصالح البيطرية عبر التراب الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح على مستوى الولايات المتضررة. و ستتواصل هذه العملية إلى غاية وضع حد لانتشار المرض وحماية الحيوانات السليمة من العدوى. أين أوصت بمواصلة عمليات تطهير الإسطبلات و القضاء على

الحشرات الناقلة بصفة منتظمة.

وأوضحت الوزارة في سياق دي صلة، أن مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط. ولا ينتقل إلى الإنسان، حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل الحشرات القارضة كالبعوض، وغيرها. وتتمثل أعراضه في الحمى وظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.

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وقالت المديرة الفرعية المكلفة بتعزيز قدرات المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ليلى رمضاني. أن مرض “الجلد العقدي” عند الأبقار لا ينتقل إلى الانسان .وأنه ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق الحشرات على غرار البعوض والذباب القارض والقراد.

وأشارت رمضاني، إلى أن أعراض المرض التي تختلف من حيوان الى آخر فبعض الحيوانات لن يظهر عليها أي أعراض. فيما يمكن أن نسجل إرتفاع درجة حرارة الحيوان إلى غاية 41 درجة لمدة أسبوع في بعض الحالات الحادة. كما يفقد الحيوان الشهية ويكون في حالة خمول وتظهر عليه بعض العقد تكون أحجامها مختلفة رمادية اللون. مسطحة على مستوى الرأس والرقبة والأطراف والضرع والأجهزة التناسلية. وفي العقد اللمفاوية التي تتضخم بسببها ويزيد إفراز اللعاب وتورم وانتفاخ في الجلد.

كما أكدت أن بعض الحالات الحادة تؤدي إلى موت الحيوان. وعقم مؤقت لدى الثيران وتصبح جلودها غير صالحة للتصنيع حتى بعد شفاء الحيوان.