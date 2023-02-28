إقتناء قسيمة السيارات بداية من الغد.. هذه الأسعار

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه سيتم الشروع في بيع قسيمة السيارات بداية من الغد الأربعاء المصادف للفاتح مارس.

وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، كشفت من خلاله مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات ستبدأ من 1 مارس على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 31 مارس على الرابعة بعد الزوال. مضيفة أنه لم يطرأ أي تغيير على التسعيرة هذه السنة.

وأضافت أن قسيمة السيارات ستكون متوفرة على مستوى جميع قابضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر. كما سخرت المديرية العامة للضرائب وبريد الجزائر جميع الوسائل لسير عملية بيع سيمات السيارات في أحسن الظروف الممكنة.

وأوضحت المديرية، أنه لتفادي أي إزعاج محتمل فإنه يرجى من مالكي السيارات القيام بهذا الواجب القانوني عند انطلاق هذه العملية دون انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية. ويجب على مالكي السيارات الإنتباه والتأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها. وبالنسبة للسيارات النفعية فإن تسعيرة القسيمة محددة حسب جملة الحمولة.

وفيما يخص السيارات الجديدة، أكدت المديرية العامة للضرائب، أنه يجب الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقتة “البطاقة الصفراء”. تعد على أنها بطاقة الترقيم “البطاقة الرمادية”. وعليه فإن شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوم إعتبارا من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني.

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