إقتناء مخبر متنقل للتحاليل ومراقبة البنى التحتية الخاصة بالطرقات

أعلن محمد رضا شقرون، الرئيس المدير العام لمخبر الأشغال العمومية للغرب، عن إقتناء مخبر متنقل مجهز ومتعدد الوظائف. الخاصة بالتحليل وتشخيص الأرصفة والبنى التحتية الخاصة بالطرقات ومدارج الطيران من طرف الشركة.

وأضاف شقرون خلال يوم دراسي حول تشخيص الأرصفة ومراقبتها، أن هذه “المركبة-المختبرية” التي تم إقتنائها مؤخرا تسمح باستفادة مسيري المنشآت القاعدية الخاصة بالطرق والمطارات من وسيلة سريعة وفعالة لمتابعة تطور وضعية الطرق.

كما كشف في ذات السياق، أن ذلك سيسمح لهم بمتابعة وضعية الطرق بدقة كبيرة، وبالتالي تمكينهم من التحرك مسبقا. مضيفا أن هذه المعدات يمكن أن تساهم بشكل كبير في الخبرات والدراسات الخاصة بتعزيز الطرقات.

وفيما يتعلق بالخصائص التقنية للمركبة، أوضح الرئيس المدير العام لذات الشركة، أنها تسمح بالكشف عن صدع بواحد مليمتر في الطريق. كما أن هذا الجهاز الذي يعمل ليلا بدون إضاءة يمكنه دراسة ما يصل إلى 300 كيلومتر من الطرق في اليوم.

ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للطرقات فاروق شيالي، الذي حضر اللقاء على مساهمة هذه المعدات في توقع أعمال الصيانة للطرق ومدارج المطارات. كما أضاف قائلا إن تشخيصا جيدا واتخاذ القرار المبكر يسمحان بالحفاظ على حالة خدمة جيدة بالإضافة كذلك إلى ديمومة المنشآت القاعدية.

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