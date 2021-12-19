إقتناء مخبر متنقل للتحاليل ومراقبة البنى التحتية الخاصة بالطرقات
أعلن محمد رضا شقرون، الرئيس المدير العام لمخبر الأشغال العمومية للغرب، عن إقتناء مخبر متنقل مجهز ومتعدد الوظائف. الخاصة بالتحليل وتشخيص الأرصفة والبنى التحتية الخاصة بالطرقات ومدارج الطيران من طرف الشركة.
وأضاف شقرون خلال يوم دراسي حول تشخيص الأرصفة ومراقبتها، أن هذه “المركبة-المختبرية” التي تم إقتنائها مؤخرا تسمح باستفادة مسيري المنشآت القاعدية الخاصة بالطرق والمطارات من وسيلة سريعة وفعالة لمتابعة تطور وضعية الطرق.
كما كشف في ذات السياق، أن ذلك سيسمح لهم بمتابعة وضعية الطرق بدقة كبيرة، وبالتالي تمكينهم من التحرك مسبقا. مضيفا أن هذه المعدات يمكن أن تساهم بشكل كبير في الخبرات والدراسات الخاصة بتعزيز الطرقات.
وفيما يتعلق بالخصائص التقنية للمركبة، أوضح الرئيس المدير العام لذات الشركة، أنها تسمح بالكشف عن صدع بواحد مليمتر في الطريق. كما أن هذا الجهاز الذي يعمل ليلا بدون إضاءة يمكنه دراسة ما يصل إلى 300 كيلومتر من الطرق في اليوم.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للطرقات فاروق شيالي، الذي حضر اللقاء على مساهمة هذه المعدات في توقع أعمال الصيانة للطرق ومدارج المطارات. كما أضاف قائلا إن تشخيصا جيدا واتخاذ القرار المبكر يسمحان بالحفاظ على حالة خدمة جيدة بالإضافة كذلك إلى ديمومة المنشآت القاعدية.
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تسليم أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم نهاية نوفمبر
تسليم أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم نهاية نوفمبر
أعلن المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد نور الدين بوديسة، عن تسليم نهاية الشهر الجاري أول شهادة إعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم. ويتواجد المخبر في بومرداس، معتمد من طرف الجيراك ذو طابع عالمي بإمكانه تلبية حاجيات السوق الوطنية والقارية.
كما أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، أن تسليم الشهادة تدخل في إطار استراتيجية الهيئة. الرامية إلى مرافقة المؤسسات الاقتصادية والتحفيز على التصدير، على أن تشمل العملية مستقبلا مخابر تحليل الذهب.
وأكد المتحدث، تحقيق الجزائر قفزة نوعية من حيث الإعتماد بالمقارنة مع السنوات، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 150 هيئة معتمدة. و هو ما يعكس الأهمية التي نوليها للإعتماد كآلية من الآليات الفاعلة لمرافقة السياسة التنموية التي باشرتها السلطات العليا للبلاد.
كما شدد بوديسة على أهمية تفعيل دور المخابر متعددة التخصصات وهيئات التفتيش والمراقبة. منوها بالمرسوم التنفيذي الذي أصدرته وزارة التجارة والذي يشجع- حسبه- سياسة الجيراك في خلق وتوسيع شبكة المخابر المعتمدة.
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