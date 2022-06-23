إقتناء 100 صنف دواء لعلاج مرضى السرطان

أعلن المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، اليوم الخميس، عن اقتناء 100 دواء موجه للمصابين بمختلف أنواع السرطان.

وأورد عون، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “تحصلنا على 100 صنف من الدواء المختص في علاج مرض السرطان. فيما سيدخل 20 صنفا آخرا نهاية شهر جوان الجاري وبداية الشهر القادم”.

مضيفا أن هذا الأمر تم بمجهودات كل الاطارات، حيث تم تجنيد كل المصالح لتوزيع الأدوية على المستشفيات فور وصولها.

مشيرا إلى أنه وإلى غاية الساعة تم توزيع حوالي 50 صنفا على المستشفيات المتخصصة في علاج مرض السرطان.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه ومن بين الأصناف التي دخلت، أدوية متخصصة في علاج سرطانات الأطفال وكذا سرطان الرئة والقائمة طويلة.

وأضاف عون أن تبعات جائحة كورونا، جعلت الحصول على الأدوية صعبا، لأن المصانع في أوروبا لم تكن تنتج، كما أن الأدوية أصبحت تباع بأسعار باهضة.

وحاليا، طمأن عون، بأن حولي 90 بالمائة من الأدوية التي نحتاج إليها متواجدة على مستوى الصيدلية المركزية والمستشفيات.

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