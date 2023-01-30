إقتناء 22 مليون جهاز كشف الغاز السام قريبا

كشف الناطق الرسمي باسم سونلغاز خليل هدنة، اليوم الإثنين، عن اقتناء 22 مليون جهاز كشف الغاز السام “أحادي أكسيد الكربون”، قريبا.

كما أوضح هدنة، في فوروم الإذاعة، أن سونلغاز ستطلق قريبا مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة. والتي ستكون ذات جودة عالية وبمعابير دولية ونسبة الضمان فيها ستتجاوز العامين.

وكشف خليل هدنة، لإذاعة سطيف، أن مجمع سونلغاز، سيقوم بتوزيع كاشفات الغاز المسموم على جميع الزبائن، المقدرين، بأزيد من 7 ملايين مستفيد مجانا. وبامكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة . كما أشار المتحدث، إلى أن بعد عملية اقتناء الكاشفات سيتم وضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة. وهذا بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .

في حين، قال الناطق الرسمي، إن كل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة مستقبلا سيتم تزويدها بهذه الأجهزة ذات الفعالية الكبيرة .

والكاشف عبارة، عن جهاز مجهز، ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، ويعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر. وهو معمول به في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.

كما تأسف هدنة، لعدم بلوغ الهدف المنشود، بخصوص عملية تنقل أعوان سونلغاز الى البيوت لمراقبة. مشيرا إلى أنه تم وضع رقما أخضرا 3303 لهذه العملية، “حتى الآن أجرينا 8500 عملية من أصل 7ملايين زبون، وننتظر اتصالاتكم”.

وأطلقت سونلغاز، 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات. وهي “منتشرة في الوطن والعملية انطلقت فعليا لمحاربة السلع المغشوشة”.