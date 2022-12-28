أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الأربعاء، عن إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب بلادنا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تقرر بهذا الخصوص، تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد، عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لاسيما بالولايات الجنوبية المطارات والمعابر البرية)، عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية.

وفي هذا الشأن، تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أن السياح الأجانب المعنيون يستفيدون من وثيقة تسلم لهم، عن طريق وكالاتهم السياحية تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد هؤلاء السياح الأجانب، مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفي الآخير، أكدت وزارة الداخلية سهر السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف.