إقرار حجر جزئي على 9 بلديات في بسكرة مدة 15 يوما

أخبار الجزائر
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إقرار حجر جزئي على 9 بلديات في بسكرة مدة 15 يوما
بقلم نسرين محفوف

أنهت وزارة الداخلية إلى علم كافة المواطنين، بتعديل مواقيت الحجر المنزلي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، ينطلق موعد الحجر من الساعة الرابعة زوالا الى غاية السادسة صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من يوم غد الثلاثاء 14 جويلية.

ويشمل الاجراء كل من بلديات بسكرة، سيدي عقبة، اولاد جلال، طولقة، زريبة الوادي، الدوسن، سيدي خالد، شتمة، عين الناقة.

وينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم اقراره على مستوى البلديات المذكورة التوقيف التام لكل الانشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقف حركة نقل المسافرين والسيارات.


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