إقرار قيود كورونا الجديدة في إيطاليا خلال 48 ساعة

قال وزير الصحة الإيطالي، اليوم الأحد، إن البيانات الجديدة عن فيروس كورونا “مفزعة”.

وأفاد وزير الصحة الايطالي أن البلاد أمام 48 ساعة لإقرار قيود جديدة للحد من انتشار المرض.

وأضاف أن فرض إجراءات عزل عام، وإن لم تكن مطولة مثل ما حدث في مارس، هو الخيار الوحيد.

وقال “المنحنى الوبائي ما زال مرتفعا للغاية، ما يقلقني هو الأرقام المطلقة التي تشير إلى منحنى مرعب”.

لكن ما زالت هناك شكوك حول كيفية إدارة المدارس وتحسين الظروف في المواصلات العامة.

وسجلت إيطاليا أمس السبت نحو 32 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفرضت حكومة جوزيبي كونتي قيودا الأسبوع الماضي على الشركات.

وأمرت بإغلاق المطاعم والحانات في السادسة مساء، وأغلقت صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح.

وفرضت بعض المدن والمناطق منها لومبارديا، التي تحملت العبء الأكبر للجائحة في إيطاليا، حظر التجول.