إقصاء البريطاني ميلز بطريقة غريبة في أولمبياد باريس !

عرفت منافسة الألعاب الأولمبية الجارية فعالياتها بباريس في تصفيات 5 ألاف متر رجال، حادث مثير للجدل، حينما فقد العداء البريطاني، جورج ميلز توازنه في السباق،بطريقة غريبة ليفتح المجال لمنافسيه بتجاوزه، أبرزهم الفرنسي هوغو هاي.

وحل البريطاني ميلز، في المركز 18، ليخسر فرصة التأهل إلى النهائي، في حين دخل منافسه الفرنسي هاي في المركز 7 ضامنا بذلك التأهل.

وظهر، البريطاني جورج ميلز، غاضبا في السابق ليصب استيائه الكبير من العداء الفرنسي، الذي تسبب في سقوطه وحرمانه من التأهل.

ونقل الاعلام البريطاني، تصريح ميلز، الذي قال عقب السباق “أعتقد أن الامر واضح للغاية لقد تم إخراجي من السباق، بينما كنت على وشط تجاوز المسار المستقيم الأخير”.

كما أضاف “إذا كان هذا هو سباقي الأخير، هنا أود أن أشكر الجميع لمشاهدته”.