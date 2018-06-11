إقصاء المترشحين «الروطار» من اجتياز مسابقة توظيف الأساتذة غدا

بن غبريت تأمر بتشديد إجراءات الحراسة داخل القاعات

وزارة التربية و«أوناك» منحت المترشحين الوقت الكافي للتعرف على مراكز الإجراء

أنهت وزارة التربية الوطنية كل الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بالمسابقة الكتابية لتوظيف أساتذة التعليم والرتب الإدارية، والتي ستكون يوم غد الثلاثاء، حيث شدّدت الوزارة من إجراءات مراقبة مراكز الإجراء، فيما سيمنع المتأخرون بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا من الدخول إلى مراكز الإجراء لمنع أية محاولات غش.

كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أمرت بتشديد إجراءات الحراسة داخل مراكز إجراء الاختبارات لتفادي أية محاولات غش أو نشر مواضيع الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سيمنع على المترشحين إدخال الهواتف والألواح الذكية وباقي الأدوات الذكية المربوطة بشبكة الأنترنت، تفاديا لمحاولات الغش، فيما سيقصى المترشحون المتأخرون للدخول إلى مراكز الإجراء بعد الساعة الثامنة والنصف توقيت انطلاق الامتحان.

وأضافت مراجع «النهار»، أن وزارة التربية وكذا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد منحا الوقت الكافي للمترشحين من أجل التعرف على مكان تواجد مراكز الإجراء مسبقا، بعد أن قاموا بسحب استدعاءاتهم لمسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والرتب إدارية يوم 31 ماي الفارط.

وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد كشف عن الرزنامة الخاصة لسير اختبارات الكتابية لمسابقة توظيف الأساتذة والإداريين في الطور الابتدائي، حيث سيكون المترشحون مجبرون على إجراء الاختبارات إلى غاية الساعة السابعة مساءً.

ونشرت وزيرة التربية الوطنية على صفحتيها على موقعي التواصل الاجتماعي «فايسبوك وتويتر» كل تفاصيل المسابقة من الشهادات والتخصصات وتوزيع المناصب.

وحسب وزارة التربية، فقد خصصت الوزارة 3378 منصب لفائدة سلك الأساتذة، منها 2377 لأساتذة اللغة العربية واللغة الأمازيغية 204 منصب والفرنسية 797، أما الأسلاك الإدارية فهي مقتصد 213 ونائب مقتصد 694 منصب ومشرف التربية 2265 منصب ومستشار التوجيه المدرسي 329 وملحق مخبري رئيسي 304 وملحق بالمخبر1411منصب.