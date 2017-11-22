إقصاء المصارع الجزائري بشير عزارة من مونديال الشباب

خرج المصارع الجزائري بشير سيد عزارة اليوم من الدور الربع نهائي لمونديال الشباب لأقل من 23 سنة ببلغاريا.

وانهزم الجزائري وزن 80 كلغ أمام المصارع البولغاري روسيان درمانسكي بعدما انهار في الجولة الأخيرة.

مضيعاً بذلك فرصة التأهل للدور النصف النهائي والفوز بالمدالية البرونزية على الأقل كالتي تحصل عليها بماكنون الفرنسية.

وخرج قبله مواطنه عبد النور العوني (59كلغ) أمام الكازاكستاني عيدوس سلطان المتوج ببرونزية في بطولة آسيا.

كما أقصي الجزائري الآخر آدم بوجملين يوم أمس الثلاثاء من الدور الثمن النهائي (85كلغ).