إقصاء الملبنات المتحايلة من التموين بمسحوق الحليب

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إقصاء الملبنات التي لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة من رزنامة التموين بمسحوق الحليب.

جاء هذا بعد الإجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والديوان الوطني للحليب.

وأوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خالد سوالمية، “لوأج” أن الخطوة تهدف إلى تتبع مسار مسحوق الحليب.

من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة.

و أضاف أن المحولين مطالبين بدورهم إلزام الموزعين بضرورة ملئ استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر.

والتي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج.

مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على إدراج بند جديد في الإتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة.

ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها تتضمن أختام الموزعين.

في مسعى لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.

كما أكد أن الإتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد.

يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر تتضمن حجم الكميات المنتجة وحصص الموزعين المتعاملين.

مع الملبنة مشفوعة بأختام تجار التجزئة للحليب المبستر.

وأضاف سوالمية أنه لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إستحداث لجان مشتركة للمراقبة.

تضم أعوان من الديوان الوطني للحليب ووزارتي الفلاحة والتجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها أصحاب الملبنات.

خاصة وأن الإجراء يأتي مكملا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية والقاضي بتوجيه الحليب المدعم حصريا لاستهلاك الأسر.