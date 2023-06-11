إقصاء تلميذين من اجتياز البكالوريا بمركز إبن بطوطة في عين الدفلى

أقصى رئيس مركز إبن بطوطة بمليانة بولاية عين الدفلى مترشحين من اجتياز امتحان البكالوريا، ويتعلق الأمر ب التلميذ “عبد النور بوتليس” من شعبة الآداب والفلسفة وتلميذة أخرى من نفس الشعبة.

واتصلت “النهار أون لاين” بالتلميذ عبد النور الذي أكد أنه كان داخل مركز الإجراء على الساعة 08:30 صباحا، وكان بصدد الصعود إلى قاعة الإمتحان، لكن أثناء ذلك تذكر أنه نسي الإستدعاء أين طلب من المراقب أن يرافقه إلى المكان الذي تم وضع فيه حقيبته.

وبعد وصوله تفاجأ بقرار إقصائه بحجة تأخر التحاقه بالقاعة، وقيل له أنه سيجتاز امتحان المساء الخاص بالشريعة الإسلامية .

واستطرد عبد النور قائلا وهو في حالة نفسية سيئة أنه عند ذهابه في الفترة المسائية من أجل اجتياز الامتحان قيل له أنه تم اقصاؤه بصفة كلية ولن يستطيع إكمال الامتحانات.

وأضاف المتحدث أن ما حدث له أدخل والدته في حالة نفسية رهيبة وهي التي كانت تنتظر ابنها من الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة.

كما طالب التلميذ المسؤولين بإنصافه خاصة وأن عملية إقصائه تمت داخل مركز الامتحان.

وقد حاولت “النهار أونلاين” الاتصال بمدير التربية بولاية عين الدفلى، لرصد رأيه وموقف المديرية من الحادثتين، لكنه رفض التعاطي معنا، وقال إنه لا يخوض في هذه القضايا عبر الهاتف.