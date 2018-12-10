إقصاء سيدات الخضر لكرة اليد في ربع نهائي الكان

أقصي المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، سيدات، أمس الأحد، في الدور الربع نهائي من كأس أمم إفريقيا 2018، الجارية بالعاصمة الكونغولية، برازافيل.

وجاء إقصاء سيدات الخضر، على يد حامل اللقب، منتخب أنغولا، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما لحساب هذا الدور لصالح أنغولا ينتيجة 17-41.

وكان المنتخب الجزائري قد أنهي دور المجموعات، بفوز واحد أمام الكوديفوار 27-25، وتعادل أمام تونس 24-24، وخسارتين أمام الكاميرون 18-32، والسينغال 22-35.

يذكر أن مباريات الدور النصف نهائي، تلعب اليوم الإثنين، على أن يحدد المتوج بلقب هذه الطبعة من الكان، في المباراة النهائية المقرة يوم الأربعاء المقبل.