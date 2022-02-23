إقصاء سيدات الخضر من تصفيات الكان أمام جنوب إفريقيا

انتهت مواجهة المنتخب الوطني للسيدات أمام نظرائهن من جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي.

الشوط الأول من لقاء العودة للدور التمهيدي الثاني لتصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات انتهى بهدف دون رد.

حيث سجلت اللاعبة سيليا كوي الهدف الوحيد لشبليات الخضر في الدقيقة ال45+2.

قبل أن تعدل سيدات جنوب إفريقيا في المرحلة الثانية من اللقاء الذي جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين.

كما انتهى لقاء الذهاب بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا بفوز سيدات جنوب إفريقيا بهدفين دون رد ليودعن شبليات راضية فرتول التصفيات.